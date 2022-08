Nõlvak ja Tiisaar langesid EM-il kaheksandikfinaalis konkurentsist

Nõlvak ja Tiisaar juhtisid suurema osa avageimi algusest, ent siis tegid austerlased minispurdi ning läksid 13:9 juhtima. Eesti esiduo vastas sellele omakorda 11:2 spurdiga ning pööras esimese geimi enda kasuks.

Teises geimis oli mäng pikalt tasavägine, Hörl ja Horst saavutasid paaril korral kolmepunktilise edu, Nõlvak ja Tiisaar suutsid küll seisu 16:16 peale viigistada, ent geimi lõpp kuulus ikkagi austerlastele.

Otsustavas geimis võitsid Hörl ja Horst seisul 8:6 neli punkti järjest ja lõpuks ka kogu kohtumise. Eesti paari jaoks on Euroopa meistrivõistlused seega lõppenud, jagama jäädi kohta 9.-16.

Enne mängu:

Neljapäeval toimunud vahegrupimatšis alistasid Nõlvak ja Tiisaar 2:0 (21:14, 21:17) sakslased Robin Sowa ja Lukas Pfretzschneri.

"Kõige rohkem rõõmu tegi omavaheline hea koostöö. Niimoodi on hea mängida," oli Nõlvaku esimene kommentaar pärast mängu. "Lihtsaid vastaseid ei olegi olnud, aga nüüd läheb veel tummisemaks," lisas ta.

39-aastase Horsti näol on tegemist ülikogenud rannavõrkpalluriga, kes võitis juba 13 aastat tagasi EM-hõbeda ning tuli 2017. aastal Clemens Doppleriga kodupubliku ees hõbedale ka maailmameistrivõistlustel.

"Arvan, et ega see mäng on ka enda soorituses kinni. Kui meil on koostöö hea ja kui survestame neid servil, siis võiks positiivselt meile lõppeda. Puudub hea teadmine nende kohta," sõnas Tiisaar.