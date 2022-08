Nõlvak ja Tiisaar EM-i eel: võtsime eesmärgiks kuldmedali

Roomas rannavõrkpalli MM-turniiri veerandfinaalis brasiillaste paremust tunnistama pidanud Nõlvak ja Tiisar alustavad EM-i kõrgete ootustega.

"Varasematel aastatel oli EM-i tase ära hirmutanud. Praegu oleme leidnud oma mängus palju enesekindlust, oskame paremaid eesmärke seada. Näinud oma silmaga, et oleme võimelised kõiki võitma. Kindlasti oleme näljased," sõnas Nõlavk.

EM-il lähevad eestlased seekord kullajahile. "Võtsime eesmärgiks kuldmedali. Selleks peame kuus mängu järjest võitma, sellest piisab," ütles Tiisaar.

"Alagrupis on Euroopa kesktase. Tase on päris kõrge," kirjeldas alagruppi Nõlvak. "Esimene vastane on Nurminen - Sirén Soomest. Nendega oleme palju trenni teinud minevikus, aga praeguse taseme kohta palju ei tea. Nad ei käi väga palju mängimas. Kindlasti mängivad korraliku võrkpalli, alahinnata seal ei saa."

Teised alagrupi kaaslased on Šveitsi esipaar ja Itaalia kolmas.

"Peame kinni hoidma lihtsusest, kergusest ja võibolla ka arukusest. Kui me neid asju platsil teeme, siis on meil mäng endal nauditav ja tavaliselt tulemus ka hea," kommenteeris Nõlvak.