Eesti sai Bosnia ja Hertsegoviinast jagu ning võitis koduse turniiri

Bosnia ja Hertsegoviina alustas selgelt paremini, asudes juhtima 12:2, 18:4 ja 22:9, kuid peagi tuli Eesti mängu tagasi ja viigistas 23:23. Poolaja võitsid siiski külalised 47:46.

Pärast pausi haaras Eesti aga selgelt ohjad ja kolmandal veerandil venitati suur vahe sisse. Viimasel perioodil vähendas Bosnia ja Hertsegoviina vahe mõnel puhul alla kümne punkti, aga lõpuks võitis Eesti siiski kindlalt.

"Kõik proovivad olla mänguks valmis, aga täna me kindlasti ei olnud. Tulime vaatama, aga ei tulnud võistlema," kommenteeris Eesti peatreener Janne Toijala mängu algust ERR-ile. "Kui hakkasime võistlema kaitses, siis tuli energia ka rünnakule. Jagasime palli ja 30 resultatiivset söötu on päris kõva lugu sellises mängus."

Maik-Kalev Kotsar oli 21 punktiga võitjate parim. Kerr Kriisa panustas 16 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga. Kristian Kullamäe arvele jäi 14 ja Kregor Hermeti nimele 12 silma. Bosnia ja Hertsegoviina parim oli 21 punktiga Dzanan Musa.

"Oleme teinud kõvasti tööd. On hea, et võidud tulid. Emotsionaalselt, mentaalselt on need väga kasulikud," sõnas Kotsar.

Bosnia ja Hertsegoviina meeskonnale said saatuslikuks vabavisked, mida tabati vaid 17/29. Eestil oli sama näitaja 14/17. Samuti tegid külalised lausa 21 pallikaotust, Eesti 12.

Toijala tähtsustas, et punkte tuli ka korvi alt, mitte vaid kaugvisetelt. "Maik ja Drell läbimurdmistel ja nii edasi. Ei olnud täna ainult kolmepunktivisetega."

Eesti võitis Kullami turniiri, sest reedel saadi jagu Belgiast 79:66. Belgia koondis kaota ska Bosnia ja Hertsegoviinale 68:74.