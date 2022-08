Kangert: ei ole päris see tulemus, mille järele tulime

Kangerti roll grupisõidus oli pigem teiste koondislaste abistamine ning mitte nii väga tulemuse tegemine.

"Minu roll oli siin kõike muud kui tulemust teha. Kui oli vaja kasvõi joogipudelit tuua või kellelegi mingi suunis anda, siis seda ma püüdsin teha. Viimase ringini olin sõidus täitsa sees. Viimane ring hoidsin juba meelega eemale. Linnaring ja siin võib kõike juhtuda ja mul on kolme päeva pärast üks start ees. 12. koht ei ole päris see tulemus, mille järele me tulime. Sisimas oli plaan rohkem saada, vähemalt pool sellest. Ma arvan, et Martinil oleks see täiesti tehtav olnud. Üldiselt oli väga sile sõit ja passimine," kommenteeris Tanel Kangert peale võistlust.

Kangerti sõnul on ta rahul, et sai mitte väga eduka hooaja taustal tulla koondist EM-ile aitama.

"Olen väga rahul, et sain tulla ja võidu sõita. Mul neid võimalusi Eestit esindada palju järel ei ole. Pakuti võimalust, siis tõstsin käe püsti. See oli hea võimalus närusest hooajast midagi välja pigistada," sõnas Kangert.

"Ei ole lõpuni rahul, aga midagi väga halvasti ka ei ole. Näha oli, et ta (Martin Laas – toim) oli väga heas vormis, lihtsalt meie tiim on natuke õbluke, meid on täiskasvanutes liiga vähe," nentis Eesti rattatiimi treener Jaan Kirsipuu. "Aga nad tegid, mis nad suutsid ja aitasid hästi. Aga paraku jäi ta lõpus üksinda ja paratamatult jääd siis juhuse hooleks. Taktikaliselt läks natuke halvasti enne viimast kurvi, ta jäi natuke liiga kaugele. Seal oleks ühte meest vaja olnud, aga paraku mehed said otsa meil."