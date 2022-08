Kivikas: väga rahul ei ole, kui täiesti aus olla

Meeste konkurentsis teenis parima eestlasena Kenny Kivikas 26. koha.

"Väga rahul ei ole, kui täiesti aus olla. Alguses kohe suutsin viiendas punktis väheke suurema vea teha ja see lõi enesekindluse kõikuma ja hakkas üha rohkem tunduma, et miks ma siia tulin, et oleksin äkki võinud tavaraja vahele jätta. Mõtlesin, et kuna ma juba siin olen, siis surume edasi. Huvitav oli see, et 50. minuti peal hakkas füüsiliselt nii palju paremaks minema, et tundus, et nüüd saab joosta ka. Algus oli väga väga raske. Endalegi imestuseks ei tea, miks see nii oli. Esimene pool oli see, millega kaotasin rohkem. Täiesti lõpus tuli ka üks viga, mis maksis päris mitu kohta vist, aga mõned osad olid head ja mõned osad olid halvad," kommenteeris Kenny Kivikas peale võistlust.

Kivikase sõnul andsid Eesti metsad natuke jõudu juurde.

"Raja teises pooles küll. Õnnestus mõnel konkurendil eest ära joosta, kes raja alguse poole mind jälitasid. Äkki tõesti andsid jõudu," lisas Kivikas.