Kivikas: poole raja peal oli kuulda, et kõik on üpris hea

Heinmanni sõnul tuli tal üks eksimus sisse, millest tekkis ka väike kaotus.

"Algus oli hea lihtne, sest oli võimalik koos teistega orienteeruda. Kahjuks ühel hetkel tuli eksimus sisse ja tekkis kaotus. Kaotuse poolest võib-olla kõige hullema vahega ei saanudki vahetus üle antud," ütles Eesti meeskonna avavahetust jooksnud Kristo Heinmann.

Sild läks kindla peale sooritust tegema ning eksimusi sisse ei tulnud. Mehe enda sõnul oleks võinud siiski rohkem jaksata, kuid eelmise päeva lühiraja etapp andis jalgades tunda.

"Minult ma arvan hea stabiilne teise vahetuse sooritus. Mingeid riske ei võtnud, läksin kindla peale. Oleks võinud jaksata rohkem pingutada, aga ei olnud rohkem täna jalgades. Lühirajale jäi nii palju metsa," sõnas teist vahetust jooksnud Lauri Sild.

Kivikase sõnul sai ta poole raja peal teada, et seis on hea ning võitlus käib esikuuiku peale.

"Mina siis üritasin lihtsalt enda parimat sooritust teha ja poole raja peal läbi joostes oli kuulda, et kõik on üpris hea ja võitlemegi seal teistega neljanda kuni kuuenda riigi peale ja lõpuks läks siis nii, et sai viies koht koju toodud," ütles ankrumees Kenny Kivikas.