Rakvere võõrustab sel nädalal Euroopa meistrivõistlusi orienteerumises

Rakvere lähistel Põlula metsades peetakse kolmapäevast pühapäevani tänavused orienteerumise EM-võistlused, kus on kavas kolm medaliala – tavarada, lühirada ja teatejooksud. Alates neljapäevast on EM-ile võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Juba 2020. aastal toimuma pidanud võistlus on koroonapandeemiast tingitud piirangute tõttu kaks aastat edasi nihkunud. Kokku on registreerunud 163 meest ja 128 naist 31 riigist.

Võistlused algavad kolmapäeval lühiraja kvalifikatsioonivõistlusega. Nii mehed kui naised on jagatud kolme eeljooksu ja finaalipääsuks tuleb jõuda oma eeljooksus 20 parema sekka. Neljapäeval võisteldakse medalitele tavarajal, laupäeval lühirajal ja pühapäeval teatejooksudes.

Eesti koondise eest asuvad võistlustulle seitse naist ja kaheksa meest. Naistest Lorely Kõrvel, Kadri Kadakas, Eleri Hirv, Sigrid Ruul, Margret Zimmermann, Evely Kaasiku ja Marianne Haug ning meestest Uku-Laur Tali, Jaagup Truusalu, Heino Ollin, Ats Sõnajalg, Kristo Heinmann, Kenny Kivikas, Lauri Sild ja Timo Sild. Koondise treenerid on Olli-Markus Taivainen ja Elo Saue.

Koduseks EM-iks on valmistutud pikalt ja põhjalikult, kuid ootamatuid üllatusi on ikka ette tulnud - maailma edetabelis parima eestlasena 20. kohal olev Timo Sild vigastas ennast kolme nädala eest USA-s nii tugevasti, et terava oksa poolt reide tekitatud sügav haav ei ole siiani lõplikult kinni kasvanud ega põletik täielikult taandunud. EM-il võistlemine on siiski võimalik, kuid vahepealse sunnitud treeningpausi tõttu puudub võistluste eel adekvaatne ülevaade hetke võimetest.

Eesti sportlaste senine parim saavutus EM-võistlustel on meestest 2006. aastal Otepääl Olle Kärneri poolt tavarajal võidetud pronksmedal ning naistest Maret Vaheri poolt 2000. aastal Ukrainas samuti tavarajal saavutatud kuues koht. Teatejooksus on Eesti senine parim EM-il naiskonna viies koht 2014. aastal Portugalis, kui võistkonnas jooksid Liis Johanson, Annika Rihma ja Evely Kaasiku.

Põlula maastikud paistavad silma keerulise reljeefiga ja väga vahelduva, kuid suuremas osas raske läbitavusega. Tihe alustaimestik piirab sageli tugevasti nähtavust ja seetõttu on reljeefilugemine raskendatud. Rohkem informatsioon on võimalik leida siin.