Euroopa meistrivõistluste lühiraja finaali pääses üheksa eestlast

Vennad Lauri Sild ja Timo Sild saavutasid mõlemad oma eeljooksus teise koha, Kenny Kivikas tuli oma eeljooksus aga kolmandaks. Meestest said 12. kohaga finaali veel Kristo Heinmann ja Heino Ollin.

"Enne starti tundsin end ebakindlalt ja isegi kergelt löödult, sest ettevalmistuse kõige olulisemal hetkel, kui oli vaja hakata vormi viimistlema, sain vigastuse, mis ei veel täielikult paranenud," rääkis kaks nädalat tagasi USA-s maailmamängudel oksaga reide saanud Timo Sild. "Õnneks, kui kaardi kätte sain, oli selge, et täna tuleb orienteeruda, mitte joosta," lisas vanem Sild.

Lauri Sild aga pole kindel, kas neljapäevasel tavarajal jookseb, sest kaalub võimalust hoida oma jõudu lühiraja finaaljooksuks ja teateks. "Mu vorm pole nii hea, et joosta kõiki distantse," arvas ta vahetult pärast finišit.

Neljapäevase stardi osas pole ka Kivikasel veel lõplik otsus tehtud. "Tasub tunnetada keha ja mõelda, kas homme (neljapäeval - toim) tavarajal starti minna, seda just ilmaprognoosi silmas pidades, mis veel soojemat ilma lubab. Nädalavahetusel on ikkagi meie põhidistantsid – lühiraja finaal ja teatejooks, kus meil on kõige suuremad võimalused midagi väga head korda saata," rääkis Kivikas

Naistest näitasid head minekut kuuenda koha saavutanud Evely Kaasiku ja Eleri Hirv (13. koht). Edasi said veel Marianne Haug (14. koht) ja Margret Zimmermann (16. koht).

Evely Kaasiku, kes finišijoone ületamise hetkel oli oma eeljooksu liider, olles 47 sekundit kiirem senisest parimast Lina Strandist (Rootsi), oma sooritusega siiski rahul ei olnud: "Tegelikult ei läinud täna (kolmapäev - toim) üldse hästi, aga nägin juba metsas, et rada on ülimalt tehniline, see oli võib-olla üks tehnilisemaid eeljookse, mida ma olen jooksnud."

Lühiraja B-finaalis jooksevad laupäeval naistest Sigrid Ruul (22. koht), Lorely Kõrvel (28. koht), Kadri Kadakas (31. koht) ning meestest Jaagup Truusalu (26. koht), Uku-Laur Tali (29. koht) ja Ats Sõnajalg (30. koht).

Valitsevad Euroopa meistrid lühirajal Marika Teini Soomest ja Matthias Kyburz Šveitsist jõudsid kindlat finaali, saavutades oma eeljooksudes vastavalt esimese ja neljanda koha.

Kõiki tulemusi võib näha siit.

Orienteerumise EM-i ülekandeid näeb ETV2 vahendusel 4. augustil kell 14.00, 6. augustil kell 13.30 ja 7. augustil kell 09.50.