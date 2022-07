Mai Narva: tahaks olümpial 20 hulka saada

Eesti naiskond on maleolümpial 162 võistkonna konkurentsis kõrge 30. asetusega. Naiste suurmeistri Mai Narva sõnul on tiim tugev ning ootused on jõuda 20 parema sekka.

"Loodame, et meil läheb hästi. Me oleme ambitsioonikad. Kuna oleme noor tiim ja oleme töötanud olümpia nimel, siis tahaks 20 hulka saada. Muidugi ei taha panna pinget oma tiimikaaslaste peale, aga arvan, et see oleks realistlik," lausus Eesti naiskonna esinumber Narva.

Eesti meeskond on Indias 189 võistkonna seas 59. asetusega. Esimesel laual mängib rahvusvaheline meister Kalle Kiik, kes juba 30 aastat tagasi osales taasiseseisvusaja esimesel maleolümpial. Võistlejate nimekirjast aga ei leia suurmeister Kaido Külaotsa nime, kes on viimastel aastatel võtnud südameasjaks hoopis naiskonna treenimise.

"Otsus sisaldabki, et ma ise mängijana see olümpia Eestit ei esinda, kuna teha korraga treeneritööd ja mängida - see lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik," sõnas Külaots.

"Naiskond on noor: ta on perspektiivikas, osalejad on näidanud häid tulemusi viimase mõne aasta lõikes. Kõik see annab alust oodata korralikku etteastet."

Maleolümpia toimub 28. juulist 9. augustini.