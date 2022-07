Amusan: olen usaldanud treenerit ja kogu protsessi

"See on olnud väga hea. Olen usaldanud protsessi ja oma treenerit. Kui on aeg, siis on aeg. Jumal oli täna minu jaoks olemas," sõnas Amusan pärast võitu.

Amusan oli Doha maailmameistrivõistlustel 2019. aastal neljas ning ka Tokyo olümpiamängudel sai ta neljanda koha.

"Olen viimastel tiitlivõistlustel paar korda neljas olnud. Täna ütlesin treenerile ja endale, et üritan rahulikuna püsida ja hea soorituse teha," lisas Amusan.

Amusani sõnul aitasid treeneri julgustavad sõnad tal paremini finaaljooksuks keskenduda.

"Oli raske rahulikuna püsida ja veel üheks jooksuks valmistuda. Treener ütles mulle, et ma lihtsalt hingaks ja keskenduks ja seda ma ka tegin," kommenteeris Amusan.