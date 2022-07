Ingebrigtsen: tahtsin näidata maailmale, et mina olen parim

Ingebrigtseni sõnul ei soovinud ta sprindifinišit, vaid tahtis juba varem asjad selgeks teha.

"Väga enesekindel. Tahtsin tõestada, et see ei ole lihtsalt enesekindlus. Soovisin võita õigel viisil ja näidata maailmale, et mina olen parim. Ei tahtnud, et jooks otsustataks sprindifinišiga, Tahtsin lihtsalt võita. See oli minu eesmärk täna. Olen väga uhke, et jooksu niimoodi võitsin," kommenteeris Ingebrigtsen peale jooksu.

1500 m jooksus hõbeda võitnud Ingebrigtsen ei tundnud, et oleks seal oma parima andnud ning tahtis näidata 5000 meetri jooksus, milleks ta võimeline on.

"5000 meetri jooks on alati väga raske. Hoolimata sellest, et 12 ja pool ringi on pikk maa, joostakse seda ikkagi kiire tempoga. Tundsin end täna tugevalt. Pean tänama oma kihlatut ja venda ning kogu ülejäänud meeskonda, kes aitasid mul valmistuda. Olen hõbeda üle väga uhke, aga ei tunne, et oleksin oma parima soorituse seal teinud. Olen väga õnnelik, et tulin maailmameistriks. See on suur saavutus," lisas Ingebrigtsen.