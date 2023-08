Magnus Kirt Tugist: ma arvan, et ta on valmis

Magnus Kirt usub, et tema õpilane on suurvõistluseks valmis. "Ma arvan, et ta on valmis. Eks oli teada, et üks võistlus, kus ta võiks heas vormis olla, oli U-23 EM ja teine täiskasvanute MM. Suuremate viperusteta on ettevalmistus sujunud ja ma usun, et ta on homseks valmis," rääkis Kirt.

Usk, et Gedly Tugi võiks jõuda sel aastal MM-ile oli Kirdil olemas. "Ma nägin ettevalmistusperioodi, kus kõik sujus ning selline ettevalmistus, kus ei olnud ühtegi tagasilööki ja esimesed võistlused näitasid ka head vormi. Eks peale EM-finaali, mis tema jaoks oli mingil määral pettumus, tulid kaks/kolm võistlust, kus ta võib olla kaotas niidiotsa käest ära. Tal tekkisid niiöelda noore sportlase probleemid, kus kadus usk endasse. Ta polnud varem olnud sellises olukorras, kus finaalis läbi põleks. Tegime siis väikese laagri vahele, kus rõhusime kergusele ja lõtvusele," rääkis Kirt Tugi hooajast.

Kirdi sõnul muutub noorsportlane iga aastaga järjest küpsemaks. "Eks ta muutub aasta-aastalt järjest küpsemaks. Eelmine aasta EM-ile minnes ei teadnud, me keegi, milline inimene ta on. Siiamaani ma arvan, et täielikult me veel tea, eriti mina. Juba selle peale, et saame teineteisest paremini aru ja teame, mis punkt peab treeningutel ja võistlustel vajutama," sõnas Kirt.

"Ma loodan homme tehniliselt head katset, sest siis tuleb ka hea tulemus," kommenteeris Kirt, mida ta ootab Tugilt.

Kirdi kogemus suurvõistlustel aitab tal sportlast paremini aidata. "Eks ma talle olen enda karjäärist mingeid väikseid hetki jaganud, see, kas ta need endale omaks võtab, on juba tema asi. Kindlasti tuleks tal nautida seda suurt areeni, kuigi seda võib tunduda raske teha, aga kindlasti ei tohiks seda karta," lõpetas Magnus Kirt.