Uibo: tiitlikatel tuled ikka medalit võtma

"Selline keskmiselt okei võistlus. Ei olnud suuri äralangemisi, ei olnud ka väga wow hetki. Elu kolmas tulemus ja vist tiitlikatest paremuselt teine – see on positiivne pool. Eks ütlesin enne võistlust ka, et tiitlikatel tuled ikka medalit võtma. Hooaja parimate asemel loodad isiklikke rekordeid – üks tuli. Ülejäänud oli selline okei," kommenteeris Uibo pärast kümnevõistluse lõppu.

"Lihtne ka ei olnud. Teibas ka kolm tagant või poolteist vastu. Seal kiirusega väga mängida ei anna, et panen niikuinii kogu aeg täiega peale," sõnas Uibo.

Uibo pani teivashüppes Eesti fännide südamed korralikult põksuma, kuna algkõrgusel läks vaja kolmandat katset.

"Kusjuures endal isegi see teiba algkõrguse kolmas katse ei tundunud sisimas nii hull kui kõrgus 2.05. Seal kuidagi see, mis ma tundsin ja mis reaalselt juhtus, ei ühildunud. Teibas oli ajastuse teema. Ootasin tuule ära ja tegin ära," ütles Uibo.

Uibol on hetkel plaanis ka Saksamaale võistlema minna.

"Hetkel on ikkagi plaanis. Peab vaatama, kuidas kehal on ja esialgu ikkagi plaanis."

Uibo suutis sel hooajal just MM-il parima kümnevõistluse teha.

"Iga kümnevõistlus on natuke paremaks läinud. Oleks võinud sellega alustada, oleks eriti mõnus ja siis edasi minna. Praegune seis on selline, et mis seal ikka."

Intervjuu lõppedes tänas Uibo ka Eestist Eugene'i kohale sõitnud fänne.

"Eesti fännidele suured tänud. Ma tean, et siia Eugene'i ei ole lihtne tulla. Elamised ja piletid kõik väga kallid, aga väga viis," sõnas Uibo intervjuu lõpus.