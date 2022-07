Mayer: olen iga päev selle nimel töötanud

Mayer tänab kõiki, kes teda sel teekonnal aidanud on, kuna enda sõnul poleks ta seda üksi suutnud.

"Ma olen iga päev selle nimel töötanud. Mul on nii palju emotsioone. Paljud inimesed on mul aidanud kõike seda teha, mida ma üksinda ei suudaks. See kõik nõuab palju tööd ja annab sealhulgas ka palju rõõmu," sõnas Mayer pärast võistlust.

Maailmameistri sõnul on vastasseis teiste kümnevõistlejatega aidanud tal paremaks saada.

"Nii palju vastasseise ja lahedaid kutte andmas endast kõike nagu ka mina. Sa ei saa kunagi oodata endalt esikohta. Mina võitlen ja nemad võitlevad ning see on tore vastasseis, mis mulle meeldib. Nad on minu jaoks sõbrad. Vastasseisu kasutamine on väga hea enda paremaks saamisel," lisas Mayer.