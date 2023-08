Maailmarekordi omanik vabanes võistluskeelust

Amusan sai juulis AIU-lt ajutise võistluskeelu, sest jättis 12-kuulise perioodi sees kolmel korral dopingutesti tegemata. AIU kolmest sõltumatust vahekohtunikust koosnenud distsiplinaarkohus leidis aga häälteenamusega, et nigeerlanna pole dopinguvastaseid reegleid rikkunud ning saab laupäeval algavatel maailmameistrivõistlustel osaleda.

Olukord pole siiski lõplik, sest AIU esimees Brett Clothier ei nõustunud otsusega. Clothier lubas juhtumi üksikasjade ja distsiplinaarkohtu põhjendustega lähemalt tutvuda ning seejärel otsustada, kas kasutada oma õigust otsus edasi kaevata rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) või mitte.

Amusan jooksis eelmisel aastal Eugene'is toimunud MM-il poolfinaalis välja aja 12,12, millega parandas eelmist maailmarekordit kaheksa sajandiku võrra. Finaalis jätkas Amusan suurepärases hoos ja võitis jooksu ajaga 12,06, ent ametliku maailmarekordi parandamisena see kirja ei läinud, sest finaali ajal valitses lubatust suurem tagatuul (+2,5 m/s).

Tänavusel tiitlivõistlusel Budapestis teeb Amusan esimese stardi teisipäeval, kui toimuvad naiste 100 m tõkkejooksu eeljooksud.

