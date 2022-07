Taimsoo: anaeroobset võimekust on veel liiga vähe

Meie sõudmise lipulaeva paarisaerulise neljapaadi kogenum mees, 43-aastane pärnakas Tõnu Endrekson võitis Viljandis toimunud Eesti lahtistel meistrivõistlustel kaks kulda ja ühe hõbeda.

Laupäeval võitis ta kulla neljapaadis ja oli täna koos 25-aastase meeskonnaliikme Johann Poolakuga kiireim kahepaatide konkurentsis ning sai hõbeda kaheksapaatide võistluses. Enne Münchenis algavat EM-i püüavad koondislased jõuda füüsiliselt tippvormi ja leida ka neljapaadi seadistamise osas parimad lahendused. Viimasel MK-etapil Luzernis mindi poolfinaalis just tehnikaga alt.

"Ta algusest peale lonkas, et see tempo oli 37, et distantsi keskel tõmbasime tühja, kuna aerud tundusid väga kerged. Vesi oli soe ja allatuul. B-finaaliks panime aerud raskemaks, seadsime paadi ümber ja teine tunne oli," ütles Endrekson.

Neljapaadist ühesele kolinud Viljandi enda mees, 35-aastane Kaspar Taimsoo ütles pärast nädalavahetust, mis tõi talle ühepaadis Balti meistrikulla ja Eesti meistrivõistluste hõbeda, et parema vormi saavutamiseks on vaja teha enam tööd kõrgema intensiivsusega.

"Kokkuvõttes näitas see kindlasti seda, et anaeroobset võimekust on veel liiga vähe. Töö ikkagi selle nimel jätkub, et aru saada, kas järgmine olümpia on mulle või ei ole," sõnas Taimsoo.

Kahe- ja neljapaadis karjääri jooksul 11 tiitlivõistluste medalit võitnud Taimsoo jaoks on eelseisev EM ühesele uus ja raske väljakutse. Koondis harjutab tiitlivõistluseks Viljandis.

"Siin on kõige parem trenni teha ja enne Müncheni EM-i saab olema paras väljakutse, aga loodan, et läheb hästi," lisas Taimsoo.

Sõudmise EM algab Münchenis 11. augustil.