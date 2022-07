Jefimova kolmest kuldmedalist: see näitab, et töö annab tulemusi

Ujumise juunioride EM-ilt, 50, 100 ja 200 meetri rinnulidistantsidel kõigil kulla noppinud Eneli Jefimova oli headeks tulemusteks valmis, kuid ületas enesegi ootusi. Üks medal kullakomplektist on seetõttu teistest natuke väärtuslikumgi.

"Ma arvan ikka, et see 200 rinnuli on natuke teistest kallim, sest see tuli ainult ühe sajandikuga ja tegelikult see oli minu jaoks väga suur üllatus, et selle endale ikka ära noppisin ja võitsin," rääkis Jefimova.

Võitudeni on teda enese sõnul kandnud nii anne kui ka töö, samuti hea tugivõrgustik. "Muidugi tähendab väga palju, see näitab, et see töö annab tulemusi ja on mõtet ka edasi pingutada juba nagu suuremate võitude ja tulemuste poole. Ilma enda toetusgrupita, ilma treenerita ja ilma pere toetuseta see oleks kõik palju raskem, ma arvan, kõik see koos ongi tulemus käes."

Teise Eesti ujujana näitas Rumeenias kõrget klassi Ralf Roose, kes ujus end rinnulidistantsidel finaali, jäi kaks korda kuuendaks ja korra kaheksandaks. Tema hindas eriti kõrgelt 50 meetri distantsil püstitatud Eesti juunioride rekordit 27,99.

"Finaalis ikka alla 28 sekundi ujuda, see oli minu jaoks ikka kõige suurem saavutus. Seal jäi juba ka absoluudi EM-ist päris vähe puudu - see on mul siis järgmine eesmärk, et täita see norm ära ja minna juba suuremate võistlusteni," sõnas Roose.

Kui Roose võtab nüüd enne uueks hooajaks valmistumist kuu aega puhkust ning enne augusti lõppu tõenäoliselt basseini ei hüppa, siis Jefimova lubab endale hingetõmbeks vaid paar päeva, sest kahe nädala pärast sõidetakse Slovakkiasse laagrisse, et valmistuda augustikuiseks täiskasvanute EM-iks ja juunioride MM-iks.