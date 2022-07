Hein Jefimova kolmest kuldmedalist: kõik oli ootuspärane

Löömatuks jäi ta ka 50 meetri ja 200 meetri distantsidel. Jefimova võitis kolm kulda, olles seejuures finaalide kõige noorem ujuja. Kokku on tal juunioride EM-kuldasid nüüd neli.

"Kõik oli ootuspärane," tõdes ERR-ile Jefimova treener Henry Hein. "Eriti 50 ja 100 meetrit, seal oli ülesandmiste põhjal teada, et kui Benedetta Pilatot kohal ei ole, siis Euroopas praegu [Jefimoval] rohkem konkurente ei ole. 200-s oli Eneli sel hooajal tegelikult juuniorides seas Euroopas neljas, seal midagi lihtsat ei olnud, eelmise aasta meister oli ka siin kohal ja heas vormis. Seal oli pinget õhus ja lõpuks see ühe sajandikuga tulnud võit näitab, et seal oli tase palju ühtlasem."

Järgmise võistlusena on Jefimoval kavas kuu aja pärast Roomas peetavad täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused.

"Praegu on näha, et ta püsis pärast MM-i hästi vormis, ühenädalase vahega oli kõik tip-top. Nüüd meil jääb kuu aega, võtame kaks päeva puhkust, siis treenime kümme päeva Eestis ja lendame seejärel Slovakkiasse laagrisse," rääkis Hein. "Kindlasti on EM-il meil põhieesmärgid finaali jõuda, finaalis on juba kõik võimalik, seda enam, et Rooma EM toimub välibasseinis. Tulemused ei pruugi aegade mõttes head olla, seal loeb lihtsalt see, mitmendana käe vastu seina paned."

Euroopa meistrivõistlused algavad 11. augustil.