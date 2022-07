Jefimova: olin päris üllatunud, et võitsin kulla

Ta kuulus ka Eesti segateate-võistkonda, kes saavutas finaalis kuuenda koha. Kaks päeva tagasi sai Jefimova juunioride EM-il kulla 50 meetri rinnuliujumises.

"Seni on võistlus läinud plaanipäraselt. 50 m ei ujunud isiklikku, sest vorm ei loe veel taastunud MM-ist, aga aeg oli ikka hea ja tuli kuldmedal. Sellega võib rahule jääda. 200, sellega võib täitsa rahule jääda, sest mu isiklik oli poolteist aastat vana. Olin päris üllatunud et võitsin kulla ja tegin isikliku. Olen väga rahul, et ikka jaksasin lõppu jõuda ja tuli ühe sajandikuga kuldmedal.