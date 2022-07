Verstappen võttis kvalifikatsioonis napi võidu Leclerci ees

Leclerc võttis enne lõppu parima positsiooni endale, kuid Verstappenil oli veel oma sõna ütlemata ning ületas finišijoone ajaga 1.04,984. Leclerc sai ringiajaks 1.05,013.

Kolmas oli Leclerci tiimikaaslane Carlos Sainz ajaga 1.05,066. Neljanda stardipositsiooni hõivas Sergio Perez (Red Bull).

Kvalifikatsiooni viimases voorus seina sõitnud George Russell (Mercedes) stardib homsele sprindisõidule viiendalt kohalt. Samuti seina sõitnud Lewis Hamiltoni (Mercedes) tõttu lehvitati kvalifikatsiooni viimases voorus ka punaseid lippe ning sõitjad pidid korraks boksi tulema. Sõitja ise õnneks viga ei saanud. Hamilton sai kokkuvõttes 10. koha.

QUALIFYING CLASSIFICATION



