Laupäeval toimub 41. jooks ümber Pühajärve

Pühajärve jooksu start antakse kell 12.00. Kaunil Otepää kuppelmaastikul kulgev 10,7 km pikkune jooksuring pakub lisaks jooksurõõmule ka silmale kauneid vaateid.

Kui avaetapil Harku järvejooksul osalesid nii meeste kui naiste arvestuses paljud Eesti parimad jooksjad, siis sama pilti on oodata ka 41. jooksul ümber Pühajärve. Harkus põneva duelli pidanud Roman Fosti ja Leonid Latsepov on eeldatavad favoriidid ka Pühajärve jooksul. Naistest üritab kindlasti sarja liidrikohta kindlustada Harkus võitnud Kaisa Kukk, kellele pakuvad konkurentsi Pille Hinn ja Helen Bell. Taas on stardijoonel Eesti laskesuusatamise koondise liikmed Susan Külm ja Tuuli Tomingas, kes pakuvad konkurentsi parimatele naisjooksjatele. Noori tuleb oma osalemisega innustama Henry Sildaru.

Esimest korda korraldatava Pühajärve pargijooksu start on kell 12.10 ehk kohe peale järvejooksu starti ning osaleda on võimalik noortel ja neil, kes järveringi liiga pikaks peavad. Pühajärve pargijooksu start ja finiš on samad, mis järvejooksul. Kahe km pikkune rada kulgeb Pühajärve mõisapargis ja ümber Pühajärve sõjatamme. Pargijooksul on tähelepanu noortel ja nii autasustatakse U-14 ja U-16 vanuseklassi kiireimaid tüdrukuid ja poisse.

Enne Pühajärve jooksu toimuvad Pühajärve Puhkekeskuse pargis lastejooksud. Osaleda saavad kuni 12-aastased lapsed. Osalemine on tasuta ja registreerimine toimub jooksupäeval alates kella kümnest. Ligi 300 meetri pikkuse raja start antakse kell 11.

Eelregistreerimine 41. jooksule ümber Pühajärve ja 1. Pühajärve pargijooksule lõpeb neljapäeval, 7. juuli keskööl.

Registreerimine toimub Stamina iseteeninduskeskkonnas.