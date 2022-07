Red Bull domineeris kolmandat vabatreeningut

Kolmas vabatreening toimus kuivades oludes ja nüüd said võistlejad oma masinad ka korralikult proovile panna.

Perezile järgnes Charles Leclerc (Ferrari; 1.28,348). Paremusel neljanda aja sai kirja George Russell (Mercedes; 1.28,426) ning viies oli Lewis Hamilton (Mercedes; 1.28,488).

How we finished for FP3 with Max topping the charts ⏱️



Qualifying is on the way shortly #BritishGP #F1 pic.twitter.com/mirUZ91psh