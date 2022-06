Nool: kui teha peenhäälestust, võiks Kirdilt õige pea oodata 80 meetrit

Erki, kas tuled Eesti meistrivõistlustelt pigem hea tundega? Või kripeldust on rohkem?

Esimene päev oli emotsiooni rohkem. Magnus Kirdi viimane start peaaegu kolm aastat tagasi. Kõige rohkem võib-olla Magnus ise närvitses sellepärast, aga see oli põnev väljakutse ka publiku jaoks. Esimene päev oli hästi palju emotsiooni ja ka tulemusi. Kindlasti kogu võistluse kõige kõvem tulemus oli Rasmus Mägi 400 meetri Eesti rekord. Kuigi Eesti rekordeid tuli ka täna juurde, siis esimene päev oli see kõige säravam hetk Magnus Kirdi odaviske kõrval.

Meil on praegu kolm MM-normi täitjat. Võib-olla üht-teist tuleb juurde, aga kas see on probleem, et praegu on kolm?

Võib-olla natuke vähe ole. Kui statistiliselt on kümnevõistlejad väga tugevad, siis sel hooajal on normi täitnud ainult üks mees. Mida on väga vähe. Eesti meistrivõistluste läbiv olek oli see, et olid väga head tasavägised võitlused ja võistlemised, aga tulemus jäi oodatust natuke nõrgemaks. Kuigi kümnevõistluse lõppresultaat oli väga heal tasemel, siis ootasime ikkagi MM-i normi.

Aga miks on sel hooajal niimoodi läinud? Kui hooaja algul löödi meeste nimed kokku, siis tuli päris uhke rivi, kes võivad kõik midagi teha. Ja siis päris nii uhkelt kulgenud ikkagi ei ole.

Ei oskagi öelda. Täna staadionil kuulsin, et aastad ei ole vennad. Kümnevõistlejatel on väga palju vigastusi olnud, mida keegi ei ole osanud oodata. Võib-olla ka meie talvine komeet Karl Erik Nazarov on suvehooajal minu arvates võrreldes talvehooajaga pisut lahjat kiirust näidanud. Kui vaatame Ameerika meistrivõistlusi, siis samal tasemel mehed jooksid paar ööd tagasi sisuliselt kuus kümnendikku kiiremini.

Rasmus Mägi on olnud karjääri parimas vormis. MM-ini on vähem kui kolm nädalat. Kas ta on äkki juba liiga hea?

Kindlasti mitte! Teised mehed on ka väga head! Rasmus Mägi on elu parimas vormis. Rasmus Mägil on reaalselt ka kõige suurem šanss maailmameistrivõistlustel esmakordselt saada medal.

Sa ütled selle välja?

Kindlasti! Ma arvan, et ta ise loodab ka... või läheb kindlasti medalit püüdlema. Ma arvan, et kõrgtasemel ei saa niimoodi sporti teha, et oled kuu aega enne maailmameistrivõistlusi Euroopa keskpärane ja siis tuled järsku ja teed, et "oh, ma ajastasin vormi hästi!". Reeglina tippsport nii ei käi.

Lõpetuseks - Magnus Kirt. Anna meile lootust.

Ma siiralt arvasin, et Magnus suudab esimesed stardid teha 73-74 meetrit - sinna vahepeale ta ka viskas. Minu jaoks nägid visked oluliselt paremad välja kui metraaž näitas. Ta natuke passiivselt jooksis, aga siin ei olnud minu arvates küsimus õlas, vaid rütmi kokkupanemine natuke oli jalgadest passiivne. Isiklikult usun küll, et kui natuke peenhäälestust teha, siis võiks õige pea 80 meetrit visata.