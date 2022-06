Põlvevalu trotsinud Pajur krooniti nii Eesti kui Balti meistriks

110-kilomeetrisel distantsil edestas Pajur grupifinišis kindlalt Aaron Ausi (Peloton) ja Karl Kuritsat (Rein Taaramäe Rattaklubi), jättes nii Läti kui Leedu eakaaslased Baltikumi parimate pjedestaalilt välja.

Üle 30-kraadise temperatuuriga peetud võidusõidul eraldus peagrupist mitmeid kordi jooksikuid, kuid Pajur kontrollis sõitu peamiselt koos Frank Aron Ragiloga, kes lõpetas võistluse kuuendana. "Me ei lasknud kedagi väga pikalt eest ära," ütles Pajur finišis, tunnistades, et starti minek oli tegelikult kuni viimase hetkeni suure küsimärgi all. "Vahetasin hiljuti kingad ja klotsid ära ning see lõi põlve valu. Täna hommikul sõitsin veel valuga, aga otsustasin ikkagi startida. Päris halb oli olla, aga olin siiski enesekindel. Uskusin endasse ja olen õnnelik, et sõit niimoodi läks."

Eesti meistrivõistluste esikolmikud teistes vanuseklassides:

N16: Natali Nora Nigul (CFC Spordiklubi), Maria Treier (CFC Spordiklubi), Zlata Broniševskaja (Kalevi Jalgrattakool)

M16: Henri Arjus (CFC Spordiklubi), Richard Ründva (Kalevi Jalgrattakool), Oliver Mätik (Kalevi Jalgrattakool)

MSen1: Henrik Kivilo (RedBike Rattaklubi), Kaspar Neemesto (Velohunt Proteam), Jevgeni Nikolaevski (Hawaii Express)

MSen2: Vahur Valvas (Rein Taaramäe Rattaklubi), Caspar Austa (TÜASK), Kristo Ebras (Kalevi Jalgrattakool)

MSen3: Jaanus Linkgreim (Kalevi Jalgrattakool), Eero Kiskonen (Kalevi Jalgrattakool), Sergei Karpenko (Narvaratturid)

MSen4: Priit Salumäe (Hawaii Express), Virgo Karu (Hawaii Express), Väino Kaur

MSen5: Urmas Karlson (Amps), Toomas Viigipuu (Velo), Eduard Sidorenko (Narvaratturid)

MSen6: Margus Merisalu (Velo), Nikolai Fjodorov, Ervin Luur (Püha Loomaaed)

MSen7: Anatoli Männi (Kalevi Jalgrattakool), Leo Härm (Põltsamaa Jalgrattaklubi), Enn Kuusk (Püha Loomaaed)

MSport: Ove Lillmaa, Maikel Kuusma (TÜASK), Cristen-Evary Sarapuu-Sikka (Peloton)

Eesti meistrivõistlused jätkuvad pühapäeval naiste ja eliitklassi meeste grupisõitudega. Võistluspäev algab kell 10 ning Balti ühistele meistrivõistlustele saab kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.