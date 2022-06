Taaramäed ja Kangertit näeb kümneaastase vaheaja järel taas temposõidu EMV-l koos mõõtu võtmas

Kuremaa mõisa juurest antakse eliitklassi ja kuni 23-aastaste meeste võistlusele start kell 11.00 ning eliitklassi ja kuni 23-aastaste naiste võistlusele kell 12.30. Ees on ootamas 35 kilomeetrit, mida sõidetakse kahe ringina trassil Kuremaa-Soomevere-Toovere-Palamuse-Änkküla-Kuremaa.

Tiitlit on kaitsma tulemas ka Rein Taaramäe (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), kellele on pakkumas tugevat konkurentsi teiste hulgas Tanel Kangert (BikeExchange-Jayco), Norman Vahtra (Go Sport-Roubaix Lille Metropole), Rait Ärm (Equipe Cycliste Continental Groupama-FDJ), Gleb Karpenko (Kalevi Jalgrattakool), Markus Pajur (Team Arkea Samsic), Artjom Köster (Team Ampler-Tartu2024) ja Joonas Kurits (Team Ampler-Tartu2024).

Viimasti võistlesid Taaramäe ja Kangert temposõidu Eesti meistrivõistlustel koos 2012. aastal Rõuges ning toona jäi 40-kilomeetrisel distantsil peale Taaramäe.

Eliitklassi naiste seas stardib tiitlikaitsjana Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi). Esikoha nimel tahavad kaasa kindlasti rääkida ka mullu hõbemedali pälvinud Karmen Reinpõld, pronksi kaela saanud Aidi Gerde Tuisk, Hanna Karoline Taaramäe, Kristel Sandra Soonik ja Elina Tasane.

Teisi vanuseklasse ootab ees 17,5-kilomeetrine distants. Võistluspäev lõpeb kell 18.15. Teisipäeval korraldatakse Kuremaa mõisa juurest kõigile huvilistele 48-kilomeetrine Coffee ride. Keskmist kiirust planeeritakse ligi 30 km/h ning starditakse kell 18.00.