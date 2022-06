Zirk: 200 meetri liblikujumises on tase kõvasti tõusnud

Sinu MM oli lühike, lõppes 11. kohaga ja uue Eesti rekordiga 200 meetri liblikujumises. Kas see aeg oli sinu jaoks praegu maksimum?

Alati saab kuskilt paar kümnendikku parem olla. Aga ma arvan, et oli üpriski maksimumilähedane sooritus. Olen rahul.

Milline on praegu sinu alade ehk keskmaadistantside maailmatase?

Kui vaatame 200 meetri liblikujumist, siis viimase kolme aastaga on see kõvasti tõusnud. See aasta oli esimene kord, kui finaali uks läks alla 1,55-ga kinni. Seda ei ole varem juhtunud. Vaadates kroolidistantse, siis vähemalt kahesajas on tase tihedamaks läinud. Aga eks see on praegu enamikel aladel nii.

Eesti koondis on seni teeninud kolm poolfinaalipääset. Kuidas tundub, kas elame oma tippujumises üsna häid aegu?

Mina arvan küll! Muidugi ei ole päris samad hiilgeajad nagu kümme aastat tagasi. Samas Eneli jälle võitis lühiraja EM-il medali...

Aga pikal rajal me ei ole kõvad olnud.

Praegu oleme poolfinaalides olümpiaaladel ja peaaegu ka finaalides. Kui vaadata ainult kohti, siis viimased kaks aastat on olnud väga-väga edukad.

Juba vähem kui kahe kuu pärast on Roomas EM. Kas sinu kalender saab vähe tummisem olema võrreldes MM-iga ja mida sealt loodad?

Ma arvan, et keskendun sel aastal 200 meetri liblikujumisele. Eelmisel aastal oli rõhk justkui rohkem vabaltujumisel. Eks tuleb natuke analüüsida ja minu nõrgemate kohtade kallal rohkem tööd teha. Siis vaatame, kuidas Roomas läheb.