Eesti sprindikoondis on seadnud eesmärgiks jõuda Pariisi OM-ile

Teateneliku kandidaadid lihvisid Kadrioru staadionil koostööd ja teatevahetusi Taani treeneri Mikkel Larseni valvsa pilgu all. Eesti esisprinteri Karl Erik Nazarovi juhendaja on eestlastele jaganud teadmisi, mis aitasid Taani nelikul pärast aastatepikkust sihikindlat tööd saavutada Tokyo olümpial üheksas koht.

"Ma näen siin palju andekaid kutte, kes on päris kiired," kinnitas Larsen ERR-ile. "Paljud neist on alles noored ja õpivad tehnilisi nüansse kiiresti. Pärast meie esimest kohtumist on olnud positiivseid muutusi. Harjutasime Taanis ja nad jätkasid tööd Eestis oma treeneri juhendamisel. Hea on näha selget edasiminekut."

4x100 meetri teatejooksus ei piisa pelgalt kiirusest, võtmemoment on meeskonnatöö ja teatevahetused, mis võiks õnnestumise korral anda Eestile eelise kiiremate koondiste ees. Karl Erik Nazarovi sõnul on Taani teateneliku eduloost palju õppida.

"Juba teame, mis vead neil olid ja saame neid vältida," sõnas Nazarov. "Sul võivad olla kõige kiiremad mehed, aga kui teatepulk ei jõua finišisse, ei ole midagi teha. Teatejooksus peavad endast kõik maksimumi andma, aga põhirõhk on ikkagi vahetustel."

"Igas vahetusalas kulub kolm sekundit, vahetusalasid on kolm. Seega kokku läheb teatevahetustele peaaegu kümme sekundit ja juhtuda võib palju," tõdes Nazarovi treener. "Kui teatepulga üleandmine ebaõnnestub, ei ole vahet, kui kiire sa oled. Näeme, et osavamad meeskonnad kulutavad vahetustele kogu distantsi jooksul sekundi vähem kui kehvemad tiimid."

Eesti rekordi uuendamise kõrval on teateneliku esimene suur eesmärk pääseda augustikuistele Euroopa meistrivõistlustele. Viimati võistles teatemeeskond EM-il kaheksa aastat tagasi, kui Zürichis joosti praeguseni püsiv Eesti rekord 39,52. Koondise kandidaatide ring on lai, aga järgmisel nädalal Jõhvis võistleb esindusnelik koosseisus Henri Sai, Karl Erik Nazarov, Lukas Lessel ja Reimo Sepp. Juuni lõpus pääseb teatenelik starti Stockholmi teemantliiga etapil.

"Ma arvan, et selle aasta eesmärk pääseda EM-ile on väga reaalne, selleks tuleb teha üks õnnestunud jooks ja meil on selleks neli võimalust. Eesmärk on pääseda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele, muidu ei oleks mõtet seda teha," kinnitas Nazarov.