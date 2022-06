Kyrgios loopis jälle reketit ja sõneles kohtunikuga, aga võitis Tsitsipast

Kyrgios kaotas avaseti 5:7, aga võitis järgmised siis 6:2 ja 6:4. Austraallane sooritas 36 äralööki kreeklase 41 vastu, ühtlasi tegi ta 17 lihtviga (Tsitsipas 18).

Veidi enam kui kaks tundi kestnud kohtumise jooksul pakkus Kyrgios Halle publikule oma tavapärase kokteili keevalistest emotsioonidest ning hiilgavatest löökidest, sealjuures sai ta kohtunikult ajaviitmise eest hoiatuse ning lõhkus avaseti kaotuse järel reketi.

"Minu tiim - mu tüdruksõber, mu mänedžer, parim sõber, füsio - aitas mul mängu tagasi tulla," rääkis Kyrgios pärast kohtumist. "Tundsin kohati, et peaksin alla andma, sest kui Stef hoogu läheb... aga mu tiim kaevas mind august välja."

Empatan a 1 set dos de los tenistas más talentosos



Nick Kyrgios - Stefanos Tsitsipas



▶️ Sigue el desenlace del tercer set en STREAMING en nuestra web! pic.twitter.com/OEw9VrAR6h — RETAbet (@RETAbet) June 15, 2022

Kyrgios on tuntud hea murumängijana, kuigi tal ei ole õnnestunud sellel kattel veel ühtegi ATP turniirivõitu saavutada. "Ei aita, et murul mängitakse aastas vaid neljal-viiel nädalal. Kui Austraalias mängitaks sama palju murul kui Euroopas liivaväljakutel, ei peaks ma kunagi riigist lahkuma! Tunnen, et olen murul üks parimaid mängijaid: kes teab!" sõnas Kyrgios.

Veerandfinaalis läheb austraallane vastamisi kuuenda asetusega hispaanlase Pablo Carreno Bustaga, kes alistas teises ringis 6:4, 0:6, 6:3 ameeriklase Sebastian Korda.