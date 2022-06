Liis Kullerkann Sloveeniast: nad on noored ja julged

"Võidust allapoole ei tasu rääkida. Meil on nüüd nii halbu 2:3 kaotusi olnud, et nüüd oleks aeg saada see üks nii-öelda prääniku-hetk. Praegu on lihtsalt olnud kannatamine ei ole üldse tulnud seda head hetke, kus nautida neid töö vilju," sõnas nurgaründaja Kristiine Miilen.

Euroopa Hõbeliigas on Eesti naiskond seni teeninud ühe võidu ja neli kaotust. Sloveenia suutis eestlannasid oma agressiivsuse ja julgusega mõneti üllatada. Lisaks näitas Mislinjas toimunud mäng, et vastase koosseisuvalikud on üsnagi ettearvamatud.

"Keskendusime ründajatele, keda treener arvas, et kasutatakse meie vastu. See päris täppi ei läinud lõpuks. Tõesti, nad on noored ja julged," märkis temporündaja Liis Kullerkann.

Eesti koondise mäng on asjaosaliste sõnul paranemas. Peatreener Alessandro Orefice nõudmisi iseloomustab detailsus. "Kui võib-olla kõrvaltvaataja aru ei saa, aga meil on absoluutselt kõik viimseni paigas. Süsteemid on meil päris rasked. Võib-olla mõnele noorele ongi veel see harjumatu. Ja tõesti, infot on lihtsalt nii palju," lisas Millen.

Kolmapäevane Eesti ja Sloveenia kohtumine toimub Tartus, Annelinna spordimajas. ETV-2 ja ERR-i spordiportaal alustavad otseülekannet kell 17.50.