Sten Esna: Kuldliiga mängud näitasid keda, kus ja kui palju usaldada saab

Eesti naiskonnal on Hõbeliigas üks võit ja neli kaotust. Kas peaksime olema murelikud?

Arvan, et muretsemiseks pole põhjust. Heameel on näha, et just viimastes mängudes on noored rohkem platsile saanud ja need noored, kes on saanud võimaluse, on igati väärikalt neid võimalusi ka kasutanud.

Üks asi on Hõbeliiga turniiril sel aastal, aga suur mäng käib ikkagi aasta pärast Tallinnas toimuva EM-i finaalturniiri alagrupi jaoks, kuhu Eesti on juba pääsenud. Kui valmis on Eesti koondis selleks turniiriks?

Hõbeliiga mängud on ka oluline sisend selleks, et nii meie kogenud mängijad kui ka noormängijad välisliigades lepingu teeniksid. Praegust olukorda arvestades, on äärmiselt oluline, et meie mängijad suudaksid järgmisel aastal just välisliigade abil õnnestuda.

Kas Alessandro Orefice käekiri on enamvähem sama eelmise peatreeneri Lorenzo Micelliga?

Mina isiklikult koondises väga suuri muutusi ei näe. Oluline on see, kuidas noormängijaid vanemate mängijatega integreeritakse ja kuidas nad mängu distsipliinist kinni peavad ja mängu pingele vastu peavad.

Meeste Kuldliiga hooaeg sai kiiresti läbi, viimane mäng jäi koroonaviiruse tõttu ära. Nüüd oleme olukorras, kus üks koosseis on uue peatreeneri Fabio Soli käe all end sisse mänginud, aga paljud tavapärased koondislased on rahvuskoondisega alles liitumas. Kuidas see süsteem kahe kuuga paika saada?

Väga lahe on see, et uus peatreener on andnud paljudele meestele võimaluse, kes varem pole koondise nimekirjas olnud. Kuldliiga mängud näitasid keda, kus ja kui palju usaldada saab ning kui nüüd need vanemad koondislased paari nädala pärast koondisega liituvad, siis tuleb kõikidel hakata liigutama. Konkurents on alati edasiviiv jõud ja seda on lahe vaadata, millised valikuid hakkab uus peatreener tegema.

Kes selle kevade tiimist kerkisid uuteks liidriteks?

Heameelt teeb kindlasti see, et sidemängijate leeris oli sellist mõnusat konkurentsi. Katsetamist oli palju, kõik said oma võimaluse. Loomulikult oli hea näha Renet Vankri koostööd nurgaründajatega.

Rait Rikberg läks pingile ja Silver Maar teeb nüüd teist suurt hooaega. Sina kui endine libero, kas Maar saab hakkama?

Kui vahepeal lõõbiti, et sidemängijate või diagonaalründajate olukord on kehv, siis liberote positsioonil on see konkurents võib-olla kõige lahjem. Maar ja Vahter on omavahel selliseks heaks, edasiviivaks jõuks ja põnevusega jälgin nende tegemisi.