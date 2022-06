Korvpallikoondis avalikustas 21 mängijat, kes valmistuvad MM-valikmängudeks

Seni MM-valikmängude esimeses ringis kaks võitu ning kaks kaotust kogunud Eesti koondise jaoks seisavad ees olulised mängud ning peatreener Toijala sõnul on fookus täielikult nendel kahel mängul. "Need 21 mängijat on kandidaadid, kes valmistuvad mängudeks Saksamaa ja Iisraeliga. Meie peamine fookus täna on nendel kahel mängul, et tagada edasipääs järgmisesse ringi."

Korvpallikoondis võõrustab 30. juunil kell 19.00 Tallinnas Saku Suurhallis Saksamaad, 3. juulil mängitakse võõrsil Iisraeliga. Enne valikmänge peab rahvuskoondis kaks kontrollmängu Soome vastu.

Eesti ja Saksamaa vahelise MM-valikmängu piletid on saadaval Piletitaskus.

Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid:

Martin Dorbek, Henri Drell, Kregor Hermet, Janari Jõesaar, Kristjan Kitsing, Artur Konontšuk, Maik-Kalev Kotsar, Kristian Kullamäe, Rauno Nurger, Martin Paasoja, Siim-Markus Post, Sander Raieste, Joonas Riismaa, Märt Rosenthal, Sten Sokk, Ivo Van Tamm, Matthias Tass, Kaspar Treier, Robert Valge, Henri Veesaar, Siim-Sander Vene.