Eesti meeste korvpallikoondis peab sel nädalal kaks kontrollmängu Soomega

Eesti rahvuskoondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul on mängudel Soomega kaks peamist eesmärki. "Me soovime pakkuda võimalust mängijatele, kes ei ole meiega varem olnud, et nad saaksid kogemusi ning harjuksid meie süsteemiga. Lisaks on meil mõned mängijad, kes vajavad mängupraktikat eelseisva MM-valikmängude eel ning need kaks mängu pakuvad täpselt seda võimalust."

Sarnaselt Eestiga valmistub ka Soome otsustavateks mängudeks 2023. aasta korvpalli maailmameistrivõistluste raames, kus kolmandas aknas minnakse vastamisi Rootsi ja Horvaatiaga. Soome on seni kogunud MM-valikmängude esimeses ringis kolm võitu ja ühe kaotuse.

Esimene mäng Eesti ja Soome vahel leiab aset neljapäeval, 16. juunil kell 18.00 ning teine kohtumine kohe päev hiljem kell 13.30.

Eesti ja Saksamaa vahelise MM-valikmängu piletid soeta siit.