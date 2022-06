Tass: olen kindlasti rahul, mis ma nelja aastaga Ameerikas saavutasin

Eesti korvpallikoondise treeningutega liitunud Matthias Tass tunnistas, et on rahul Ameerikas nelja aastaga saadud kogemuste üle.

Matthias Tass on väga palju Eesti noortekoondist esindanud, kuid täiskasvanute klassis pole veel platsile saanud.

"Väga vahva on. Ühe korra olen küll Eesti koondise vormi selga tõmmanud, aga platsile siis ei saanud," sõnas Tass. Loodetavasti see suvi saan ka platsile. Jukka on meestega väga head tööd teinud. Iga treeneri käekiri on väga erinev. Jukkale meeldib kiiret korvpalli mängida. Minul viimased neli aastat oli Euroopalikum ja aeglasem. Väga palju harjumist läheb paari nädalaga."

Kuigi Tassi kimbutasid viimasel paaril aastal mõned vigastused, jääb ta siiski sealt saadud kogemustega rahule.

"Andsid mulle paar vigastust, väga palju kgoemust ja suurepäraseid saavutusi korvpalliplatsil. Olen väga rahul, mis ma olen nelja aastaga Ameerikas saavutanud.Vigastused juhtusid kehval ajal. Pärast hooaega tegelesin taastusraviga. Eks arvatavasti oleks paremad hooajad olnud, kui poleks pidanud vigastustega tegelema."

Tassi sõnul mängis nende klubi pigem Euroopalikku stiili, mistõttu Ameerika stiilis mängimise kogemust ei saanud.

"Euroopas proovitakse kõige paremad visked saada 24 sekundiga, aga Ameerikas võidakse peale visata esimese 10 sekundiga. Minul tõelikku Ameerika kogemust ei olnud, kuna mängisime Euroopalikku stiili."

"Plaanin korvpalli edasi mängida. Liitusin agentuuriga Ameerikas. Ootan, kuni mingi leping lauale tuuakse. Praegu on vaikus olnud. Saan keskenduda koondise eest mängimisele."