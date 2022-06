Veesaar: üritan koondises välja võidelda enda suurema rolli

Henri Veesaar on küllaltki palju juba Eesti meeste koondist esindada saanud.

"Olen juba aasta aega regulaarselt koondisega kaasa teinud. Arvan, et mul väga suurt rolli pole, kuid üritan välja võidelda enda suurema rolli."

Veesaare sõnul ei olnud tal raske teha otsust, millisesse Ameerika ülikooli korvpalli mängima minna.

"Valikuid oli palju ja tegelikult oli lihtne valik. Vaatasin Arizonat, kus on hästi palju välismängijaid. Seal on erinev kultuur ja ei ole ainult Ameerika stiil. Madridi Real ma kardan, et on liialt hea. Üritan teha vahesammu, kus saan mängida ja areneda," sõnas Veesaar.

Noore mängija sõnul on Euroopa ja Ameerika korvpallistiili mängimise erinevused suured ja ülikooli valikul sai otsustavaks just see faktor. "Seal on väga suured erinevused. Paar kuud läheb kindlasti aega kohanemiseks. Kõige suurem vahe on mängustiil, sellepärast valisingi Arizona, et seal on euroopalikum."

Enda trumpidena toob Veesaar välja head visete blokeerimise oskust ja samuti ka oskust pika mängijana hästi visata. "Suuremad trumbid on see, et olen pikk mängija, kes suudab visata ja kaitses viskeid blokeerida."