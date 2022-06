Red Bull sai Bakuus kaksikvõidu, Ferraril täiesti must päev

Kolmandalt kohalt startinud Verstappen hoidis seda positsiooni ka esimestel ringidel, aga tõusis pärast Charles Leclerci (Ferrari) boksiskäiku teiseks ja möödus siis ka liidrikohta hoidnud Perezist.

"Täna oli auto imeliselt kiire," lausus seejärel kindlalt lõpuni esikohal sõitnud Verstappen pärast sõitu. "Olen üldiselt väga rahul auto tasakaalu üle. Kaksikvõit - meie jaoks väga hea päev."

Täiesti katastroofiline pärastlõuna oli aga Ferraril. Kvalifikatsiooni võitnud Leclerc langes stardis Perezi seljataha ja hoidis boksiskäigu järel kahe Red Bulli järel kolmandat positsiooni, aga pidi 21. ringil mootoririkke tõttu katkestama.

"Ma kuulsin midagi. Me peame selle üle vaatama, et seda enam ei juhtuks," kommenteeris monacolane Sky Sportsile. "Mul ei ole selle kirjeldamiseks õigeid sõnu - see on väga suur pettumus. Peame sellega tegelema."

"Oleme olnud hooaja algusest peale suuremate probleemideta kiired ja oleme teinud muudatusi paremuse poole," jätkas Leclerc. "Mul ei ole täit pilti, mis täna juhtus, aga see teeb haiget."

Veel varem, juba kaheksandal minutil oli samuti tehnilise rikke tõttu jäänud raja kõrvale ka Leclerci meeskonnakaaslane Carlos Sainz, kes hoidis sel momendil neljandat positsiooni.

Ferraride katkestamise järel tõusis kolmandat korda sel hooajal pjedestaalile Russell, kes suutis taas edestada neljandana lõpetanud tiimikaaslast Lewis Hamiltoni (+1.11,679). Esikuuiku lõpetasid Pierre Gasly (AlphaTauri; +1.17,299) ja Sebastian Vettel (Aston Martin; +1.24,099).

MM-sarja kokkuvõttes suurendas Verstappen edu - viimasest viiest sõidust neli võitnud hollandlane on kogunud 150 punkti ehk 21 enam kui teiseks kerkinud Perez. Kolmest viimasest etapist kaks tehnilise rikke tõttu katkestanud Leclerc on 116 silmaga kolmas.