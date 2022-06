Fabio Soli Kuldliigast: eesmärgiks ei olnud mängude tulemused vaid protsess

Kuigi Eesti võrkpallikoondis teenis 3:1 võiduga Läti üle kolm võidupunkti, ei oma koondis enam võimalust edasipääsuks finaalturniirile, sest enne viimast mänguvooru on Tšehhi edestamas Eestit juba nelja punktiga.

Ent suve esimeses pooles ei omanud uue peatreeneri Fabio Soli käe all tulemused ka nii suurt rolli, sest peamine eesmärk on augustis mängitav EM-valikturniir.

"Meie eesmärgiks ei olnud mängude tulemused vaid protsess. Ma olen seni tehtud tööga rahul. Üritame viimases mängus Tšehhiga anda endast parima. Nad võitsid meid esimeses mängus nii et me tahame seal näidata, et me suudame olla samal tasemel," rääkis Soli.

Kuldliiga järel läheb koondis väikesele puhkusele, pärast mida hakatakse valmistuma juba EM-valikturniiriks. Suve teiseks pooleks liituvad koondisega ka mitmed Eesti tippmängijad ja 18 mehe välja valimine ei saa peatreener Fabio Solile olema lihtne ülesanne.

"Ma olen väga õnnelik, et mul on selline probleem. Mul oli koosolek kõigi praegu koondises olevate mängijatega ja ma ütlesin neile kõigile, et pärast nädalast puhkust peavad nad uuesti üksinda tööle hakkama, sest ma tahan, et mul oleks võimalus valida neid kõiki suve teiseks pooleks."

Eesti võrkpallikoondis lõpetab Kuldliiga laupäeval Tšehhi vastu. Kell 17.00 algava kohtumise otseülekannet on võimalik vaadata ETV2-st.