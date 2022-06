Neljanda lisaminuti värav tõi Eestile Rahvuste liigas Malta üle võidu

Kodumeeskonnal oli hea võimalus mängu juhtima minna juba 15. minutil, kui Malta nurgalöögist tulnud pall tabas Taijo Teniste käevart ning peakohtunik määras penalti. Võõrustajate ehk nimekaim mängija Teddy Teuma saatis palli madalalt Eesti värava parempoolse posti suunas, aga nurga arvas ära Karl Jakob Hein, kellel õnnestus 11 meetri karistuslöök tõrjuda.

Kuus minutit hiljem nõelas hoopis Eesti, kui Markus Soomets lõikas Malta väljakupoolel kaitsjate söödu vahelt, pall jäi Konstantin Vassiljevile ja Eesti kapten saatis 18 meetrilt postipõrkega sisse madala löögi.

Avapoolajal vähe silma paistnud Malta alustas vaheajalt naastes tempokamalt ning agressiivsemate rünnakutega. Lõpuks kandsid nende ponnistused vilja 56. minutil: seekord jäi Hein süüdlaseks, kui Eesti puurivaht suunas Jurgen Degabriele nurgalöögi rusikaga oma võrku.

Eestil õnnestus sisuliselt mängu viimase rünnakuga siiski kolm punkti koju tuua. Vahetusest sekkunud Sergei Zenjov lõikas 90+4. minutil vahelt Malta kapteni Steve Borgi lohaka puute, mängis seejärel üle ka kaugele välja jooksnud vastaste väravavahi ning andis õigel hetkel madala söödu värava alla, kus palli lükkas võrku Henri Anier.

Eesti on võitnud mõlemad seni peetud Rahvuste liiga mängud, avakohtumises alistati kodustaadionil San Marino 2:0.

Enne mängu:

Malta ja Eesti lähevad vastamisi Eesti aja järgi kell 21.45 Malta Ta'Qali rahvusstaadionil. Mõlemad koondised alustasid Rahvuste liiga hooaega võidukalt, kui Eesti oli kodustaadionil San Marinost üle 2:0, Malta sai pisiriigist võõrsil jagu sama tulemusega.

"Tuleb raske kohtumine. Nende üleminekud kaitsest rünnakule on head ja nad mängivad ka palliga, see neile meeldib. Nad mängivad mõnes mõttes samamoodi nagu meie. Tuleb huvitav, aga ka raske kohtumine," rääkis Eesti koondise peatreener Thomas Häberli mängueelsel pressikonverentsil.

"Nad on väga loov meeskond, tahavad väga avatud jalgpalli mängida," iseloomustas Eesti ründaja Henri Anier neljapäevast vastast. "See tähendab, et mäng võib väga kiiresti minna ühe värava alt teise alla. Nad tahavad kiiresti kaitsest rünnakule jõuda, läbi selle võivad tekkida meil omad võimalused. Ootan lahtist mängu ja loodetavasti suudame ka siit kolm punkti võtta," lisas Anier.

Eesti koondisega kaasas olevatest mängijatest ei kuulu Malta vastu koosseisu Sander Puri, Artur Pikk, Henrik Pürg, Mark Anders Lepik ja Rocco Robert Shein.

Mängu peakohtuniku ametis tegutseb Bobby Madden, kellest sai FIFA kategooria õigusemõistja 2010. aastal. Äärekohtunikena on abis kaasmaalased David Roome ja Alan Mulvanny. Neljanda kohtunikuna on ametis Craig Napier. Mängu videokohtunikud Jochem Kamphuis ja Clay Ruperti on pärit Hollandist.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 13/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 13/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

Sander Puri (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 91/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 90/0

Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 79/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 50/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora (laenul Poltava Vorsklast, UKR) 49/4

Artur Pikk (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 48/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 19/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 14/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 13/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 8/0

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 141/25

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 97/14

Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 81/17

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 42/8

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Skövde AIK (SWE) (laenul Tallinna FC Florast) 21/0

Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 19/4

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 18/0

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 15/1

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 12/0

Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 11/1

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 6/0

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Tallinna FC Flora 4/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 0/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Riina Riisik

Mänedžer: Miko Pupart