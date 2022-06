Lahtist mängu ootav Anier: loodetavasti suudame ka siit kolm punkti võtta

Juunikuu koondiseaknas peab Eesti pidama lühikese aja jooksul neli mängu. Esmalt oldi juuni teisel päeval koduväljakul 2:0 üle San Marinost, kolm päeva hiljem kaotati Pamplonas Argentinale 0:5. Pärast neljapäevast matši Maltaga ootab Eestit veel järgmise nädala esmaspäeval toimuv kontrollmäng Albaaniaga.

"Palju rasket tööd on tehtud, alati on privileeg kokku saada ja riiki esindada," rääkis jalgpalliliidule ründaja Henri Anier. "Esimene mäng oli kodus San Marinoga, võtsime kohustuslikud kolm punkti. Mäng Argentinaga oli selline, mida juhtub kõigil karjääri jooksul väga harva. Sealt saame omad järeldused teha, sealt on palju kaasa võtta ka mänguks Maltaga."

"Nad on väga loov meeskond, tahavad väga avatud jalgpalli mängida," iseloomustas Anier neljapäevast vastast. "See tähendab, et mäng võib väga kiiresti minna ühe värava alt teise alla. Nad tahavad kiiresti kaitsest rünnakule jõuda, läbi selle võivad tekkida meil omad võimalused. Ootan lahtist mängu ja loodetavasti suudame ka siit kolm punkti võtta," lisas ründaja.