Häberli Maltal: tahame võita, aga võib-olla peame punktiga rahul olema

Eesti jalgpallikoondise peatreener Thomas Häberli rääkis enne Rahvuste liiga matši Maltaga, et kohtumine on alagrupi lõppseisu silmas pidades väga oluline. Samas lisas šveitslane, et sama oluline on ka kodumäng, mis toimub septembris.

Häberli hinnangul mängivad Eesti ja Malta üpris sarnast jalgpalli. "Tuleb raske kohtumine. Nende üleminekud kaitsest rünnakule on head ja nad mängivad ka palliga, see neile meeldib. Nad mängivad mõnes mõttes samamoodi nagu meie. Tuleb huvitav, aga ka raske kohtumine," vahendab Soccernet.ee treeneri pressikonverentsil öeldud sõnu.

Kui oluline on homne kohtumine kogu Rahvuste liiga hooaega silmas pidades? "Meil on kokku neli mängu, et punkte saada, mitte kuus. See mäng on meie jaoks väga oluline. Mängime võõrsil. Aga kodumäng septembris on samuti oluline. Tahame võtta nii palju punkte kui võimalik, kuid see ei ole lihtne. Vaatame, kuidas mäng kulgeb. Võib-olla peame lõpuks punktiga rahul olema, aga tahame võita."

