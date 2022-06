Häberli kaotusest Argentinale: peame leppima, et nad on hoopis teisel tasemel

"Peamine põhjus oli kvaliteet. Peame leppima, et nad on hoopis teisel tasemel ja sellised asjad võivad juhtuda," nentis Eesti koondise peatreener Thomas Häberli mängujärgsel pressikonverentsil. "Olime kõik enne mängu õnnelikud ja teadsime hästi, mis võib juhtuda selle planeedi ühe parema meeskonna vastu. Ja see juhtus, kõigepealt penalti ja siis teine ja neljas värav olid võib-olla liiga lihtsad. Aga nende meeskond mängib nii heal tasemel ja võitsid mõned päevad tagasi tiitli. See oli minu meeskonnale erakordselt suur väljakutse."

"Enne ei teadnud meist keegi, mis tunne on mängida nii tugeva meeskonnaga – füüsiliselt, tehniliselt. Kõik meie koondisest püüdsid anda endast parima, nad võitlesid lõpuni. Peame leppima, et vahe on 5:0," lisas ta. "Nägime, mida tähendab olla maailma parim mängija, milline on selliste mängijate tase. Meil ei jää muud üle kui sellega leppida ja samas ka imestada. See on fantastiline, et üks mängija on nii tugev."