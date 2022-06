Rannavolle karikasarja avaetapil asub võistlustulle ka Eesti esipaar

Sel nädalal saab avalöögi uuenduskuuri läbinud Eesti rannavolle karikasari Kiirkasiino suvetuur 2022. Esimene etapp toimub sel nädalavahetusel ja kannab nime Škoda Rakvere Cup, võistlustules on ka Eesti naiste esipaar Heleene Hollas - Liisa Soomets.

Et mehi on registreerunud 28 paari, peetakse reedel ka kvalifikatsioon, kust pääseb alagrupiturniirile ehk 16 sekka neli paari. Naisi on kirjas 12 paari.

Alagrupiturniir ja veerandfinaalid peetakse laupäeval, 11. juunil. Pühapäeval, 12. juunil mängitakse poolfinaalid ja medalimängud. Pühapäevased mängud on otsepildis nähtavad Postimehe vahendusel.

Naistest on favoriitidena kohal meie esipaar Heleene Hollas – Liisa Soomets, kes said äsja Klaipeda MK-etapil neljanda koha. Neile pakuvad konkurentsi sel suvel uute paarilistega mängivad Maret Kuuse – Laura-Liisa Maiste, Marie Pohlak – Mari Loorman, Annemar Neiland – Merike Errit ning noorematest mängijatest Marily Lass – Kätriin Põld ning Salme Adeele Hollas – Liisa Põldma.

Meestest meie esipaari Kusti Nõlvakut ja Mart Tiisaart kohal pole, sest nemad alustavad 10. juunil rannavolle MM-i. Nii pole meeste arvestuses ka üht kindlat favoriiti. Kindlasti tahavad kõrgete kohtade eest võidelda sügisest koos treenivad Dmitri Korotkov ja Jaan Rebel, kohal on ka eelmisel aastal Eesti meistriks tulnud vanameister Argo Arak, kes püüab nüüd edu saavutada Karl Rinaldoga.

Mullu Arakuga koos meistritiitlini jõudnud Urmas Piik mängib seekord Siim Ennemuistiga, Kaspar Pomerants taaskord koos Rauno Tammega ja Kaarel Pomerants Jarmo Neuhausiga. Karl Jaani jahib kõrget kohta koos Ragnar Pähnaga. Kohal on ka kolm paari Lätist.

Karikasarja üldvõitja selgitatakse 6. ja 7. augustil toimuval karikavõistluste finaalturniiril.

Kiirkasiino rannavolle suvetuur 2022 etapid:

11.–12. juunil Rakveres Škoda Rakvere Cup

18.–19. juunil Tartus Jazz Pesulad Cup

2.-3. juulil Võrus Leclerc Baby Cup

23.–24. juulil Kloogarannas Mati Vetevoolu mälestusturniir

30.–31. juulil Haven Kakumäe Optibet rannaareenil Creditea/Teras Beach Cup

6.–7. augustil Paides Tariston Cup