Rahvusnaiskonna kapten Mõnnakmäe: läheme Rootsi mängule vastu võidumõtetega

Eesti naiste võrkpallikoondis peab kolmapäeval Euroopa Hõbeliigas oma neljanda mängu, kui Tartu Ülikooli spordihoones kohtutakse Rootsiga. Koondise kapteni Julija Mõnnakmäe sõnul on rahvusnaiskond viimase kuu jooksul teinud kõvasti tööd ning Rootsi mängule minnakse vastu võidumõtetega.

Eesti koondisel on kaks mängu ees Rootsiga, kõigepealt kodus ja seejärel võõrsil. Rootsi on koht, kus sa oled nii võrkpalli mänginud kui ka ülikoolis käinud.

Jah, see oli umbes kümme aastat tagasi. Minu esimene välisklubi oli Rootsis ja mängisin seal kaks hooaega. Teisel aastal läksin ka ülikooli. Kümme aastat hiljem mängin kodusaalis Rootsi koondise vastu, see on lahe!

Missuguse teadmise sa Rootsi võrkpallist kaasa võtsid ja mida sa ülikoolis õppisid?

See oli väga hea hüppelaud, kus väliskarjääri alustada. Rootsi liiga pole küll kõige professionaalsem liiga Euroopas, aga samas oli see tol ajal kindlasti parem kui Eesti liiga.

Örebro ülikoolis õppisin Põhjamaade poliitikat ja Euroopa integratsiooni.

Ülikooliõpingud jätkuvad sul Eestis?

Jah, ma olen vist eluaegne tudeng. Hetkel õpin Tallinna Tehnikaülikoolis tehnoloogia valitsemist ja digitaalseid muutusi. Praeguseks on mul kõik õppeained tehtud ja loodan jaanuaris lõpetada.

Eesti koondisel on haripunkt käes, sest rahvas tahab näha, mida te kodusaalis Rootsi vastu teete. Missugusele tasemele olete ühe kuuga jõudnud ja mida te eelkõige mängudest ootate?

Oleme kuu ajaga kõvasti tööd teinud, nüüd on vaja kodus näidata, mida oleme selle aja jooksul õppinud. Kui mängisime Rootsiga sõpruskohtumisi, siis nendest võtsime kaasa teadmise, et tegemist väga tasavägise vastasega.

Kindlasti tahame võita, aga nende staarmängija Isabelle Haak on kohal ja nüüd ongi huvitav näha, kuidas me tema vastu hakkama saame. Läheme mängule vastu võidumõtetega.

Tartu Ülikooli spordihoones peetavale Eesti ja Rootsi vastasseisule on kolmapäeval võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 16.50.