Dauphine velotuuri teise etapi võitis Vuillermoz

Teisel etapil ennustati sarnast lõppu esimesele, kuid sprinterite meelehärmiks suutsid viis jooksikut lõpuni ees püsida, kelle hulgast ka lõpuks võitja selgus.

Esimese etapi võitnud Wout van Aert lõpetas teise etapi peagrupi ees kuuendal kohal, kuid kaotas kollase liidrisärgi prantslasele. Vuillermoz oli jooksikute seast kiireima jalaga.

"Suurepärane tunne on võita pärast rasket kukkumist eelmisel aastal. Tegelikult ei olnud mu eesmärk olla jooksikute hulgas, kuid eest ära pääsedes andsid kõik maksimumi, et peagrupp meid kinni ei püüaks," ütles Vuillermoz pärast sõitu.

"Kollase särgi omamine on meeldiv üllatus. See on nagu kahekordne kingitus. Teisipäeval on ees raske etapp, kus kindlasti võitlen kollase särgi eest, mis annab palju lisajõudu," lisas Vuillermoz.

Kolmas etapp, millel pikkust 169 km, sõidetakse tunduvalt mägisemal profiilil. Sõidu lõpus ootab rattureid teise kategooria tõus.