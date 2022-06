Ferron üllatas kõiki võimsa lõpuspurdiga

Ferron'i tiimi jaoks oli tegemist teise võiduga Dauphine velotuuril. 15 km enne lõppu oli selge, et võitja tuleb jooksikute hulgast.

600 m enne lõppu vaatasid kõik endiselt üle õla, kuid siis kiirendas prantslane Ferron ning teda kätte ei saadudki.

Pierre Rolland (B&B Hotels) sai teise koha ning Warren Barguil (Arkea Samsic) oli kolmas.

"See on suur võit. Iga päev tahame võita, aga siin World Touril on see võit eriti suur. Sellist asja ei juhtu tihti," sõnas Ferron peale sõitu.

Üldarvestust juhib endiselt Wout van Aert (Jumbo-Visma). Teisel kohal paikneb Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl; +1:03) ja kolmandat kohta hoiab Primoz Roglic (Jumbo-Visma;+1:06).

Velotuuri lõpuni jääb sõita veel kaks etappi.