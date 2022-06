Poom mängust Argentinaga: väljakul ei tohi mõelda, mis nimed vastu tulevad

"Väravavahtidele meeldivad sellised mängud, see on võimalus silma paista," rääkis ERR-ile endine Eesti koondise esikinnas, praegune väravavahtide treener Mart Poom. "Vahel on isegi raskem keskendumist 90 minutit hoida mängus, kus ei ole üldse tööd. Arvan, et väravavahil on väga hea võimalus näidata oma klassi ja seda mängu peab nautima."

Argentina koondis kubiseb tuntud mängijatest, meeskonna liidriks on mitmekordne maailma parim jalgpallur Lionel Messi. "Tegemist on koos Cristiano Ronaldoga viimase 10-15 aasta maailma parima jalgpalluriga. Väravavaht peab olema valmis kiireteks lahendusteks: ühe puutega löögid, loomulikult on väga ohtlikud Messi karistuslöögid, läbisöödud. Kogu aeg peab mõtlema oma positsioonile ja olema sada protsenti valmis mängu sekkuma," rääkis Poom.

"Peame mõtlema taktikaliselt, väga kompaktselt mängima, üksteist toetama. Nad kasutavad palju seinasööte, me ei tohi neid maha magada. Kõva võitlus esimesest minutist viimaseni, üksteist aidates ja juhendades on võimalik nendega mängida. Platsil ei tohi mõelda, mis nimed vastu tulevad. Ka Messi on tavaline inimene kahe jala ja kahe käega. Ei tohi karta, peab nautima võimalust, et saab sellise koondise vastu mängida, endasse uskuma," lisas Poom mängu eel.