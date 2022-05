Ametlik: Eesti koondis mängib kahekordse maailmameistri Argentinaga

Vastava lepingu allkirjastasid pühapäeval mõlema alaliidu esindajad. Seega astub Eesti koondis esmakordselt vastamisi kahekordse maailmameistri ja 15 korda Copa America võitjaks tulnud Argentinaga. Seejuures on tegemist valitseva Lõuna-Ameerika meistri ja FIFA edetabelis neljandat kohta hoidva koondisega, kes kohtub vahetult enne matši Eestiga 1. juunil Euroopa meistri Itaaliaga. Argentina on ainus maailmameister, kellega Eesti seni pole mänginud.

Eesti meeste koondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul on tegemist ajaloolise sündmusega. "Maavõistlus Argentinaga on suurepärane võimalus ja oleme väga rõõmsad, et saame sellise tugeva koondise vastu mängida. See saab olema meie jaoks suur katsumus, aga kindlasti ka väga hea kogemus," ütles Häberli.

Häberli tunnustas Eesti Jalgpalli Liidu ametnikke, kes on mängu kokkuleppimise ja korraldamisega seotud. "Tean, et olete varasemaltki korraldanud maavõistlusi väga kõrgetasemeliste koondistega nagu näiteks Brasiilia, Prantsusmaa, Portugal ja Uruguay. See on tunnustus korraldustiimi tööle ja näitab, et tegu on professionaalsete, pühendunud ja usaldusväärsete partneritega nii meie koondisele kui ka teistele koondistele," lausus Eesti koondise šveitslasest peatreener.

Eesti Jalgpalli Liit avalikustab esimesel võimalusel info pääsmete soetamise kohta Argentina – Eesti maavõistlusele.

Juunikuu koondiseakna juhatab sisse 2. juunil kell 19 A. Le Coq Arenal toimuv Rahvuste liiga kohtumine San Marinoga, mille pääsmed on saadaval Piletilevis. Sellele järgnevalt mängitakse 5. juunil maavõistlus Argentinaga, vastamisi minnakse Hispaanias Pamplonas El Sadari staadionil kohaliku aja järgi kell 20 (Eesti aja järgi kell 21). 9. juunil toimub võõrsil Rahvuste liiga kohtumine Maltaga ning seejärel 13. juunil Tiranas peetav maavõistlus Albaaniaga. Kõigi mängude otsepilti saab jälgida Viaplay vahendusel.

Eesti koondise koosseis juuni mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 12/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 12/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

Sander Puri (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 90/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 88/0

Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 77/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 49/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora (laenul Poltava Vorsklast, UKR) 48/3

Artur Pikk (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 47/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 17/0

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 13/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 12/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 139/25

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 95/14

Henri Anier (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 79/17

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 40/8

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Skövde AIK (SWE) (laenul Tallinna FC Florast) 20/0

Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 17/4

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 16/0

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 12/0

Rauno Alliku (02.03.1990) – Tallinna FC Flora 10/0

Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 9/0

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 5/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 0/0