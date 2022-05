Mihkels: tiimi põhiplaan oli teha finiš minu peale

Kodumaisel profiratturite velotuuril Tour of Estonia (UCI 2.1) võitis reedese etapi (Tallinn - Tartu; 192,6 km) Madis Mihkels (Team Ampler - Tartu2024).

Kui neljapäeval pidi 18-aastane Mihkels Tour of Estonia proloogil leppima viienda kohaga, siis juba järgmisel päeval täitis ta oma eesmärgi, võttes etapivõidu. "Täna on mul eilsest täiesti suva, see (võita) oli mu peaeesmärk ja läks täide," sõnas Mihkels pärast reedest sõitu.

"Plaan A oli tegelikult, et mõni meeskonnakaaslane võiks päeva esimesse minekusse saada, et preemiasekundeid eest ära võtta. Nii ei läinud, aga õnneks ei olnud hullu ja põhiplaan oli, et teha finiš täna minu peale," jätkas ta.

Mihkels tõi välja, et kodulinnas sõitmine talle sobib. "Tõus õnnestus väga hästi, Tartu on mu kodulinn, ma ei sõitnud esimest korda seda tõusu. Ma teadsin täpselt, kuidas seal minna tuleb. Põhimõtteliselt isegi, mis rauaga ja kas istudes või püsti. Mul oli kõik selge, mis ma teen," lisas Mihkels.

"Ma arvan, et homme ei saa madalamaid eesmärke seada. Unistus oleks ikkagi teine etapivõit ka saada kui võimalik, annan endast parima," sõnas Mihkels lõpetuseks.