Hausenberg: Götzis on üsna kaua unistuseks olnud, nüüd üritan nautida

"Nii palju kui ma sellest võistlusest kuulnud olen, on see ikka päris vägev," rääkis ERR-ile Hausenberg. "See rahvamass, see ilm ja kõik ümbritsev pidi meeletu olema. Eks see on üsna kaua unistus olnud, nüüd sain siia, üritan nautida ja oma ära teha."

"Ettevalmistus on hästi läinud, üritasime kiiruse üles saada," lisas Hausenberg. "See on õnnestunud. Loodan, et seda õnnestub ka võistluse käigus teha. Muud alad on ka läbi tehtud ja kõik on okei. Eks ole näha."

Talvehooajal tegi Hausenberg ilusad seitsmevõistlused, kui esmalt kogus veebruari esimesel nädalavahetusel Tallinnas uue isikliku rekordi 6143 punkti ning sai siis märtsi keskel Belgradi MM-il 6191 punktiga neljanda koha.

"Jõud on parem ja kõik alad on ka tulemuste poolest treeningutel paremad olnud. Loodame, et võistlustel on ka: ise olen enesekindel ja see melu, mis siin on, aitab kaasa ja tulevad vinged tulemused. Tulin siia läbi tegema, [soovitud] punktisummat ma ei oska öelda," sõnas Hausenberg.

ERR-i spordiportaal teeb Götzise mitmevõistlusest mõlemal päeval otseblogi.