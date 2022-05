Nädalavahetusel läheb Götzises võistlustulle neli Eesti mitmevõistlejat

Sel nädalavahetusel, 28.-29. mail toimuval Götzise mitmevõistlusel on eestlastest stardis kümnevõistlejad Maicel Uibo, Hans-Christian Hausenberg ja Risto Lillemets ning noor seitsmevõistleja Liisa-Maria Lusti.

Mainekas mitmevõistlus toob ka sel aastal Austria väikelinna kohale maailma tipud. Meestest läheb favoriidina starti olümpiavõitja Damian Warner ning naistest Katarina Johnson-Thompson.

Eesti kümnevõistlejad asuvad Götzises ründama suvise EM-i ja MM-i norme, mis on vastavalt 8100 ja 8350 punkti. Alles 17-aastane Liisa-Maria Lusti sai esmakordselt võimaluse nii kõrgetasemelisel võistlusel osaleda.

Meeste kümnevõistluses on stardinimekirjas 24 sportlast. Selge favoriidina alustab võistlemist kanadalane Damian Warner, kelle isiklik rekord on 9018 punkti. Tugevatest nimedest asuvad Götzises veel võistlema sakslased Niklas Kaul (8691 punkti), Arthur Abele (8605 punkti) ja Kai Kazmirek (8580 punkti), kanadalane Pierce LePage (8604 punkti), grenadalane Lindon Victor (8539 punkti) ning šveitslane Simon Ehammer (8354 punkti).

Eesti meestest on parima isikliku rekordiga Maicel Uibo (8604 punkti) ning Risto Lillemetsa isiklik rekord on eelmisel aastal Götzises kogutud 8156 punkti. Hans-Christian Hausenbergil veel "õiget" tulemust kirjas pole, sest senise parima tulemuse (6568 punkti) taga on kõigest kaheksa ala punktid.

Kristjan Rosenberg ja Karel Tilga pidid mõlemad vigastuse tõttu kahjuks osalemisest loobuma.

Naiste seitsmevõistluse stardinimekirjast leiame 23 sportlast, kellest parima isikliku rekordiga on britt Katarina Johnson-Thompson (6981 punkti). Talle soovivad konkurentsi pakkuda lätlanna Laura Ikauniece (6815 punkti), kuubalanna Yorgelis Rodriguez (6742 punkti), hollandlanna Anouk Vetter (6689 punkti) ja ameeriklanna Kendell Williams (6683 punkti).

Eestit esindab 17-aastane Liisa-Maria Lusti, kes talvel kogus viievõistluses 4095 punkti ning jäi kõigest 10 punkti kaugusele U-20 vanuseklassi Eesti siserekordist. Seitsmevõistlust on ta siiani teinud ainult noortevahenditega.

ERR-i spordiportaal teeb Götzise mitmevõistlusest mõlemal päeval otseblogi.