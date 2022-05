Karel Tilga loobub vigastuse tõttu Götzise mitmevõistlusest

Kümnevõistleja Karel Tilga teatas, et peab vigastuse tõttu loobuma järgmisel nädalavahetusel toimuvast Götzise mitmevõistlusest. Loobumise põhjuseks on Itaalia treeninglaagris saadud parema jala närvikahjustus.

"Probleem tekkis Itaalias laagris olles ning kuna see paari päevaga ei taandunud, siis otsustasin laagri varem lõpetada ja sõita Eestisse, et arstidega konsulteerida. Arstid kinnitasid, et tegemist on närvikahjustusega," ütles Tilga.

Sellest ajast on ta saanud jalale pidevat ravi ning seis on iga päevaga paremaks läinud. "Usun, et Götzise ajaks oleks jalg juba 100% terve, aga kuna ettevalmistus on olnud puudulik, siis tuli vastu võtta raske otsus ning võistlusest loobuda," nentis Tilga.

Tilga hakkab valmistuma selle hooaja olulisteks võistlusteks, milleks on juulis toimuv Oregoni MM ja augustis toimuv Müncheni EM. Mõlema võistluse norm on tal täidetud eelmisel aastal, mis hetkeseisuga tagab koha mõlemale võistlusele.

Götzise rahvusvahelisest mitmevõistlusest võtavad osa Eesti kümnevõistlejad Hans-Christian Hausenberg, Risto Lillemets, Kristjan Rosenberg ja Maicel Uibo.